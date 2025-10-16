Inscription
Belle epoque du crime de l'entre-deux-mers

Jean-Marie Darmian

Territoire oublié d'accès malaisé, couvert de forêts et dominé par les ruines de la prestigieuse abbaye de La Sauve-Majeure, l'Entre-Deux-Mers girondin appelé ainsi en raison de sa position entre Garonne et Dordogne, a connu en trois décennies (1879-1911) une série d'affaires criminelles retentissantes reprise nationalement. A travers la presse et les archives judiciaires, les enquêtes soigneusement reconstituées témoignent d'une époque où le qu'en-dira-t-on, les réputations, les témoignages plus ou moins fiables, constituent les éléments essentiels utilisés par les gendarmes locaux et les policiers " mobiles " envoyés depuis la ville. Cette plongée dans ce monde rural secret mais où tout se sait, pauvre mais solidaire, respectueux mais très vite violent, démontre que les comportements humains n'ont guère évolué en plus d'un siècle. La Belle Epoque ne l'était guère dans les campagnes.

Par Jean-Marie Darmian
Chez La Geste

Auteur

Jean-Marie Darmian

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Belle epoque du crime de l'entre-deux-mers

Jean-Marie Darmian

Paru le 04/09/2025

270 pages

La Geste

18,00 €

9791035329013
