StarDew Valley Un guide de jeu non officiel

Collectif, Stéphane Pilet

ActuaLitté
Découvrez tous les secrets du jeu Stardew Valley dans ce guide non-officiel ! Que vous soyez un fermier débutant ou un expert en culture, ce guide est fait pour vous ! Découvrez des astuces et des stratégies pour optimiser vos récoltes, développer vous amitiés avec les habitants, compléter le centre communautaire, relever des défis épiques dans les mines et bien plus encore ! Avec des chapitres détaillés sur les cultures, l'élevage, la pêche, l'exploitation minière et l'artisanat, vous deviendrez un maître de la vie rurale en un rien de temps. Prêt à percer tous les mystères de Stardew Valley ?

Chez 404 Editions

Auteur

Collectif, Stéphane Pilet

Editeur

404 Editions

Genre

Jeux

Paru le 16/10/2025

248 pages

404 Editions

15,95 €

9791032410301
