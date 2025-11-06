Voir Paris et mourir

Paris brûle. Nul ne parvient à en arrêter l'incendie. Amélie n'est jamais sortie de son petit village de province. Depuis des mois, la jeune femme échange avec Virginie, une actrice parisienne, dont elle ne sait finalement pas grand-chose. Celle-ci lui donne rendez-vous à la capitale. Dans sa hâte d'enfin rencontrer la femme qu'elle aime, Amélie abandonne tout pour la retrouver. Mais alors qu'elle l'attend depuis des heures au Café des Deux Moulins, une serveuse lui glisse un papier dans le creux de la main. Les mots inscrits sur cette petite feuille vont alors l'embraser. Littéralement. Amélie s'élève dans les cieux, brûlante, insatiable, vengeresse. Alors que la ville commence à s'écrouler dans un tourbillon de cendres, tous s'interrogent sur cette situation inédite : Acte terroriste ?? Signe divin ?? Alors que les langues de feu lèchent leurs portes calfeutrées, les spectateurs impuissants de ce ravage apocalyptique commencent à sonder leurs âmes tourmentées. Exhumant ainsi, leurs secrets les plus inavouables... "? Sans conteste, l'un des textes les plus marquants que vous lirez cette année. ? "