#Imaginaire

Voir Paris et mourir

Francois Sajat

ActuaLitté
Paris brûle. Nul ne parvient à en arrêter l'incendie. Amélie n'est jamais sortie de son petit village de province. Depuis des mois, la jeune femme échange avec Virginie, une actrice parisienne, dont elle ne sait finalement pas grand-chose. Celle-ci lui donne rendez-vous à la capitale. Dans sa hâte d'enfin rencontrer la femme qu'elle aime, Amélie abandonne tout pour la retrouver. Mais alors qu'elle l'attend depuis des heures au Café des Deux Moulins, une serveuse lui glisse un papier dans le creux de la main. Les mots inscrits sur cette petite feuille vont alors l'embraser. Littéralement. Amélie s'élève dans les cieux, brûlante, insatiable, vengeresse. Alors que la ville commence à s'écrouler dans un tourbillon de cendres, tous s'interrogent sur cette situation inédite : Acte terroriste ?? Signe divin ?? Alors que les langues de feu lèchent leurs portes calfeutrées, les spectateurs impuissants de ce ravage apocalyptique commencent à sonder leurs âmes tourmentées. Exhumant ainsi, leurs secrets les plus inavouables... "? Sans conteste, l'un des textes les plus marquants que vous lirez cette année. ? "

Par Francois Sajat
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Francois Sajat

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Science-fiction

Voir Paris et mourir

Francois Sajat

Paru le 27/11/2025

Héron d'Argent

20,00 €

ActuaLitté
9782386180668
