Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La vie secrète des reines et des rois

Veruska Motta, Laura Brenlla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre magnifiquement illustré pour découvrir les secrets les plus sombres ou insolites des souverains qui ont marqué l'Histoire. "Savais-tu que le meilleur ami d'Alexandre le Grand n'était autre qu'un cheval, à qui il dédia une ville entière ? Que le Roi Soleil était passionné de jardinage ? Que Catherine II de Russie renversa son mari, ou encore qu'un empereur chinois fit créer une armée de 8 000 soldats en terre cuite pour veiller sur sa tombe ? Si la vie des souverains fait souvent rêver, sache que tout ce qui brille n'est pas or, même une couronne ! Trahisons, vengeances, caprices extravagants et habitudes étranges peuplent l'envers du décor. Grâce à ce livre, tu vas découvrir la vie secrète de certains des plus grands monarques de l'histoire. Et elle pourrait bien te laisser sans voix ! "

Par Veruska Motta, Laura Brenlla
Chez Kimane

|

Auteur

Veruska Motta, Laura Brenlla

Editeur

Kimane

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie secrète des reines et des rois par Veruska Motta, Laura Brenlla

Commenter ce livre

 

La vie secrète des reines et des rois

Veruska Motta, Laura Brenlla

Paru le 02/10/2025

80 pages

Kimane

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224266
9782383224266
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.