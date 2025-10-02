La vie secrète des reines et des rois

Un livre magnifiquement illustré pour découvrir les secrets les plus sombres ou insolites des souverains qui ont marqué l'Histoire. "Savais-tu que le meilleur ami d'Alexandre le Grand n'était autre qu'un cheval, à qui il dédia une ville entière ? Que le Roi Soleil était passionné de jardinage ? Que Catherine II de Russie renversa son mari, ou encore qu'un empereur chinois fit créer une armée de 8 000 soldats en terre cuite pour veiller sur sa tombe ? Si la vie des souverains fait souvent rêver, sache que tout ce qui brille n'est pas or, même une couronne ! Trahisons, vengeances, caprices extravagants et habitudes étranges peuplent l'envers du décor. Grâce à ce livre, tu vas découvrir la vie secrète de certains des plus grands monarques de l'histoire. Et elle pourrait bien te laisser sans voix ! "