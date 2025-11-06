Le Livre Oracle des vies antérieures

Et si certaines de vos blessures, blocages ou schémas récurrents étaient liés à vos vies antérieures ? Avec ce livre oracle aussi ludique que profond, vous découvrirez un outil inédit pour explorer votre mémoire d'âme en toute autonomie. Grâce à un système de tirage intuitif, des fiches détachables et des questions guidées, vous partirez à la découverte de vos anciennes incarnations : époque, environnement, événements marquants, liens karmiques, causes de blocages... Accessible à tous, cet ouvrage vous invite à reprendre votre pouvoir intérieur et à devenir acteur de votre propre guérison. Conçu comme une enquête énergétique personnelle, il vous permettra de vous reconnecter à votre essence profonde, comprendre votre chemin de vie et avancer en pleine conscience.