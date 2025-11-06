Inscription
Le Livre Oracle des vies antérieures

Ambre Kouadio

Et si certaines de vos blessures, blocages ou schémas récurrents étaient liés à vos vies antérieures ? Avec ce livre oracle aussi ludique que profond, vous découvrirez un outil inédit pour explorer votre mémoire d'âme en toute autonomie. Grâce à un système de tirage intuitif, des fiches détachables et des questions guidées, vous partirez à la découverte de vos anciennes incarnations : époque, environnement, événements marquants, liens karmiques, causes de blocages... Accessible à tous, cet ouvrage vous invite à reprendre votre pouvoir intérieur et à devenir acteur de votre propre guérison. Conçu comme une enquête énergétique personnelle, il vous permettra de vous reconnecter à votre essence profonde, comprendre votre chemin de vie et avancer en pleine conscience.

Par Ambre Kouadio
Chez Good mood dealer by Exergue

Auteur

Ambre Kouadio

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

Le Livre Oracle des vies antérieures

Ambre Kouadio

Paru le 06/11/2025

Good mood dealer by Exergue

22,00 €

9782385781439
