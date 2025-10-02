Inscription
#Roman jeunesse

Les Vikings

Harriet Evans, Chaaya Prabhat

ActuaLitté
"Un magnifique documentaire sur les Vikings, avec plus de 80 volets et des rabats sous les rabats". "Comment les Vikings ont-ils pu voyager jusqu'au Canada et à l'Irak actuels ? Pourquoi leurs guerriers les plus redoutables étaient-ils appelés " berserkers " ? Et pourquoi la fin du monde dépendait-elle, selon leurs croyances, de la longueur de leurs ongles ? Des drakkars de conquête aux dieux nordiques, en passant par les pratiques religieuses et l'organisation de la société, découvre l'histoire, les traditions et la vie quotidienne des Vikings. Avec plus de 80 volets à soulever, et d'autres rabats cachés en dessous, ce livre est rempli d'informations incroyables sur l'une des civilisations les plus fascinantes de l'Histoire ! "

Par Harriet Evans, Chaaya Prabhat
Chez Kimane

|

Auteur

Harriet Evans, Chaaya Prabhat

Editeur

Kimane

Genre

Autres civilisations

Les Vikings

Harriet Evans, Chaaya Prabhat

Paru le 02/10/2025

12 pages

Kimane

21,95 €

9782383224020
© Notice établie par ORB
