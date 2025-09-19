Inscription
Avec les Longs vivants

Maryvonne Nicolet-Gognalons

Alors que le nombre des plus de 85 ans ne cesse d'augmenter, persiste une grande ignorance des singularités de ce groupe d'âge – grand âge ou grande vieillesse –, le plus souvent décrit à partir de pertes physiques ou mentales. Maryvonne Nicolet-Gognalons y remédie ici, se penchant sur les parcours de vie de ces " longs vivants ", en particulier sur l'état de santé des plus indépendants. Comment se maintenir en forme et en santé avec un grand plaisir à vivre en dépit de quelques difficultés de santé physique ? Les parcours de vie issus de films (consacrés à Raymond Uldry, Walter Mafli, Ursula Malbine) et d'ouvrages (sur Ellis Zbinden, Ursula Malbine, Georges Abraham, Eric Fuchs) répondront à cette interrogation.

Par Maryvonne Nicolet-Gognalons
Chez Editions Slatkine

Auteur

Maryvonne Nicolet-Gognalons

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Sociologie

Avec les Longs vivants

Maryvonne Nicolet-Gognalons

Paru le 19/09/2025

140 pages

Editions Slatkine

24,00 €

9782832113950
