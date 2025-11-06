Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les plus beaux enseignements de Bouddha

Charlotte Cruz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Vous êtes votre propre maître, vous créez votre propre avenir" Découvrez 60 messages inspirants issus des enseignements de Bouddha. Véritables trésors de sagesse et portes du bonheur durable, ils vous invitent à dompter vos pensées, sortir de l'agitation, parler et agir avec un esprit pur et cultiver la bienveillance. Charlotte Cruz a recueilli durant un an les enseignements de Bouddha auprès du Geshe Lhakdor, traducteur et assistant religieux du Dalaï-Lama. Elle est l'autrice de Cheminer vers le bonheur avec Bouddha (Ed. Animae).

Par Charlotte Cruz
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Charlotte Cruz

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Bouddhisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les plus beaux enseignements de Bouddha par Charlotte Cruz

Commenter ce livre

 

Les plus beaux enseignements de Bouddha

Charlotte Cruz

Paru le 06/11/2025

60 pages

Leduc.s éditions

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641580
9782385641580
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.