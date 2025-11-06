Les plus beaux enseignements de Bouddha

"Vous êtes votre propre maître, vous créez votre propre avenir" Découvrez 60 messages inspirants issus des enseignements de Bouddha. Véritables trésors de sagesse et portes du bonheur durable, ils vous invitent à dompter vos pensées, sortir de l'agitation, parler et agir avec un esprit pur et cultiver la bienveillance. Charlotte Cruz a recueilli durant un an les enseignements de Bouddha auprès du Geshe Lhakdor, traducteur et assistant religieux du Dalaï-Lama. Elle est l'autrice de Cheminer vers le bonheur avec Bouddha (Ed. Animae).