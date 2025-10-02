Psychanalyse de la Bretagne

"Ah, celui-là, c'est bien un Breton ! " Cette phrase a sans doute été prononcée des millions de fois. Elle dit tout, et elle ne dit rien. Elle cache cependant un mystère : d'où provient cette faille originelle qui frappe encore la Bretagne et ceux qui en sont originaires ? Quelles sont les blessures secrètes, les faiblesses, les tabous, les syndromes, qui invitent à psychanalyser non pas les Bretonnes et les Bretons, mais la Bretagne elle-même ? Yann Lukas a fait presque toute sa carrière de journaliste en Bretagne. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres consacrés à sa région natale, parmi lesquels Je suis breton mais je me soigne (Héliopoles, 2018). Jean-Michel Delambre est dessinateur de presse. Il collabore notamment au Canard Enchaîné.