En France, 1 enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Près de 1 enfant sur 10 est maltraité. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Plus de 398 000 enfants victimes de violences conjugales ne reçoivent pas d'accompagnement professionnel. Face à un système judiciaire défaillant et à des mesures politiques insuffisantes, comment protéger nos enfants ? A travers cet essai riche en témoignages et en éclairages d'experts et d'expertes (avocats, médecins, gendarmes, éducateurs...), Laura Rapp et Alizé Bernard mettent en lumière les mécanismes des violences et leur impact, mais aussi le manque de soutien et de protection par les institutions. En s'appuyant sur l'expertise des professionnels, les autrices nous donnent des alternatives pour améliorer la prise en charge et pallier un système à bout de souffle. Un véritable manifeste qui porte la voix des enfants invisibilisés par notre société, nos politiques et notre justice. Alizé Bernard, mère d'un adolescent, a été victime de violences conjugales perpétrées par son ex-conjoint, ancien membre actif de la gendarmerie. Elle est la coautrice de Silence, on cogne, aux éditions Grasset. Laura Rapp a été victime de plusieurs années de violences conjugales et d'une tentative de meurtre perpétrée par son ex-conjoint sous les yeux de sa fille. Elle est l'autrice de Tweeter ou mourir, aux éditions Michalon. Son histoire a inspiré le téléfilm Elle m'a sauvée, diffusé sur M6, ainsi qu'un documentaire, Laura : Au nom des femmes.