#Roman francophone

La poussière des souvenirs

A préciser, Susanne Abel, Corinna Gepner

A quatre-vingt-quatre ans, Greta vit confortablement dans son bel appartement sur les bords du Rhin. Si, depuis quelque temps, elle sent que certaines choses lui échappent, de son passé, elle se souvient comme si c'était hier. Alors elle le raconte à son fils : son enfance en Prusse orientale, la fuite des soldats russes pendant l'hiver glacial, le désir de retrouver son père disparu, sa vie de jeune fille dans l'Allemagne de l'après-guerre. Mais le jour où son fils l'interroge sur la photo d'une petite fille qu'il ne connaît pas, Greta se tait. Le secret qu'elle gardait soigneusement enfoui semble sur le point de la rattraper... Un roman bouleversant sur la force de l'amour, qui met en lumière l'un des pans les plus sombres de notre histoire récente. "Un destin marqué par la guerre, l'histoire d'une vie. Plus que convaincant". Der Spiegel Susanne Abel est écrivaine et scénariste-réalisatrice de films documentaires. La Poussière des souvenirs, son premier roman, s'est hissé en tête des ventes dès sa parution en Allemagne où il a conquis plus de 500 000 lecteurs. Elle vit à Cologne. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner

Par A préciser, Susanne Abel, Corinna Gepner
Chez Charleston éditions

|

Auteur

A préciser, Susanne Abel, Corinna Gepner

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

Retrouver tous les articles sur La poussière des souvenirs par A préciser, Susanne Abel, Corinna Gepner

Commenter ce livre

 

La poussière des souvenirs

A préciser, Susanne Abel trad. Corinna Gepner

Paru le 06/11/2025

587 pages

Charleston éditions

9,90 €

9782385294823
