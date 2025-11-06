Cancun et la Riviera Maya En quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Cancun et la Riviera Maya avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Cancún et la riviera Maya en quelques jours. La Riviera maya regroupe quelques-unes des plus belles destinations balnéaires des Caraïbes : Cancún, Tulum, Playa del Carmen... Auxquelles s'ajoutent des parcs naturels idylliques et des sites Maya exceptionnels. Le meilleur de la destination en un clin d'oeil : le centre de Cancún, le Museo Subacuático de Arte, le Museo Maya, l'Isla Mujeres et sa ferme aux tortues, les cenotes, le site archéologique de Tulum, l'Isla Cozumel... tous les sites majeurs décryptés et des conseils d'expert pour tirer le meilleur parti de ses visites. Et les meilleures expériences pour vivre Cancún et la riviera Maya selon ses envies : gastronomie, vie nocturne, plongée, plages... Un découpage de la région en 6 chapitres avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (musées, parcs, plages...) et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des excursions dans la péninsule du Yucatán : les sites mayas de Chichén Itzá et de Cobá, la réserve de biosphère de Sian Ka'an... Plusieurs encadrés culturels et historiques pour mieux comprendre la région et ses habitants. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites de Cancún et de la péninsule du Yucatán, un index des villes et des villages pour faciliter les déplacements.