Le Chevalier et la Phalène

Il était une fois une cathédrale, où six prêtresses priaient les Augures. Chaque jour, elles se noyaient, et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur, et de liberté. Car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant dix ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale, en quête de présages. En dépit des règles, Six, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnées de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les Augures eux-mêmes, pour retrouver ses soeurs. Puis son monde s'écroula. Traduit par Benjamin Peylet