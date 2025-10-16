Inscription
Elton John @75

Marion McGuinness, Gillian G. Gaar

ActuaLitté
Retracer la vie et la carrière de la star mondiale à travers 75 événements De son premier album "I've Been Loving You" , en passant par "Crocodile Rock" , son hit Don't Go Breaking My Heart, ou encore "The Look Down Sessions" , Elton John est l'un des artistes les plus admirés de ces dernières décennies. Gillian G. Gaar vous propose de revivre la carrière et la vie de cette superstar à travers 75 moments-clés : son duo avec Bernie Taupin, ses plus grands albums, ses spectacles grandioses, ses rôles-clés sur les écrans, son engagement indéfectible en faveur de la recherche sur le sida, ou encore son statut de trésor national pour la royauté britannique. Un hommage éblouissant à ce maître du spectacle, richement illustré, accompagné d'un poster et d'une carte postale inédite.

Par Marion McGuinness, Gillian G. Gaar
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Marion McGuinness, Gillian G. Gaar

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Variété internationale

Elton John @75

Gillian G. Gaar trad. Marion McGuinness

Paru le 16/10/2025

208 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028534912
