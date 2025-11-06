Inscription
#Essais

Le cheval

Christine Baillet

Ce documentaire passionnant et complet invite les enfants à découvrir le monde fascinant des chevaux mais aussi de leurs cousins équidés comme les ânes, les zèbres... et bien d'autres ! A travers des illustrations attrayantes et un contenu riche, les jeunes lecteurs explorent leur anatomie, leurs comportements, leurs différences, mais aussi leur place essentielle aux côtés des humains depuis des millénaires. De la préhistoire aux usages modernes, ce livre raconte comment ces animaux ont accompagné l'humanité : dans le travail, les voyages, les récits, les légendes... Un ouvrage passionnant pour comprendre, admirer et mieux respecter ces compagnons majestueux. Pensé pour les lecteurs dès 7 ans, il mêle explications claires, anecdotes étonnantes et informations pratiques. Un incontournable pour les jeunes cavaliers en herbe, les amoureux des chevaux et les curieux du monde animal.

Par Christine Baillet
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Christine Baillet

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Chevaux

Le cheval

Christine Baillet

Paru le 06/11/2025

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

9782384863006
