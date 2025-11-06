La saga romanesque la plus barrée de tous les temps, enfin en BD ! Santa Mondega, une ville oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles secrets. Un tueur en série qui assassine les lecteurs d'un énigmatique livre sans nom. Un type sanguinaire qui a commis un massacre cinq ans plus tôt. Une seule rescapée qui vient de se réveiller, amnésique. Mais aussi deux flics très spéciaux, un tueur à gages sosie d'Elvis Presley, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable... Posez vos valises à Santa Mondega, vous n'êtes pas près de repartir ! A tous ceux qui suivent fidèlement la saga du Bourbon Kid depuis Le Livre sans nom : vous rêviez d'une adaptation graphique de la saga la plus plus tarée de la littérature ? Nous aussi ! Et on est plus qu'heureux de vous annoncer que ce jour est enfin arrivé. A tous ceux qui ne comprennent absolument pas de quoi on parle : ouvrez cette BD. Laissez-vous happer par son récit rock'n'roll, sa galerie de personnages tous plus jubilatoires les uns que les autres, et son univers visuel absolument génial. Faites-nous confiance : c'est un voyage dont on ne revient pas indemne. A propos du Livre sans nom : " Un récit foisonnant, noir et pop à la fois, mutant et décalé, qui régénère le genre. " Les Inrockuptibles " Un cinéma littéraire où le gore et l'humour vont de pair. " Madame Figaro " Une écriture furieusement cinématographique... " ELLE " Cette bouffée délirante, sanglante et définitivement survoltée est déjà culte... " Le Point " Un ovni littéraire où l'originalité le dispute à la parodie. " Marianne " Joyeusement délirant. " Rolling Stone " Un univers improbable, à la Robert Rodriguez. " Le Monde des livres