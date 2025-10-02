" Il y a tout dans ce roman d'une beauté sauvage. Et même un peu de notre âme. " Sandrine Collette Une famille d'autrefois dans une vieille maison, des roulottes qui surgissent d'on ne sait où, une petite valise noire, un piano qui se cherche, l'histoire d'un grand amour... Et au-dessus s'entête, fière et souveraine, la chanson d'Orfenor. Le plus fort de la tempête semble passé sur les habitants de Blajan. Natalène a pu y revenir, Tristan et elle s'aiment au grand jour et seules les vieilles tantes s'en étonnent encore. Mais dans le monde de la jeune fille, les ombres ont-elles vraiment renoncé ? Le Copte a-t-il perdu son pouvoir ? Et qu'est devenu Vanik, ce sauvage auquel on avait marié Natalène ? Peut-être la menace vient-elle de Natalène elle-même, car la jeune femme ne pourra ignorer toujours cette part d'elle qui aspire à reprendre la route. Et Tristan le sait. Elle rêve de revoir les Yémaches, ces bohémiens mystiques qui ont choisi de vivre dans la misère et la poésie... et qui " font la route " dans d'antiques roulottes, vers le Bout du Nord, un îlot de dunes des Pays-Bas. Là, croient-ils, le vent est fou et s'engouffre par une déchirure du ciel pour chercher des hommes au coeur fort et tendre, et les appeler, des années s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils viennent. Si un jour se lève le vent d'Orfenor qui suit Tristan et Natalène, qui les habite et les traque, nul ne peut savoir où il les emportera... UNE SAGA INOUBLIABLE ENFIN REEDITEE Un roman culte sur la musique, la famille, la bohème, la place de l'amour dans nos vies...