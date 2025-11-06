Musimage (paumée) échange muffins contre Couronne elfique

Rebecca, musimage paumée, se retrouve bien malgré elle coincée entre un elfe fourbe et un vampire flippant, obligée de retrouver une couronne disparue depuis des siècles. Aidée par un kitsune trop séduisant, un frère trop envahissant, un fantôme trop curieux, un monstre trop collant, un gnome trop fugueur, un cahier trop grognon et une meilleure amie trop pleine de bon sens, Becca n'est pas au bout de ses peines... Un roman de cosy urban fantasy où l'on enquête une tasse de chocolat dans une main et un muffin à la framboise dans l'autre, dans un Paris baigné de magie.