The Dungeon of Black Company Tome 13

Fabien Nabhan, Youhei Yasumura

Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne ! Si tu veux survivre, travaille à en crever ! Après avoir réglé ses comptes avec Makina, Kinji Ninomiya retourne à l'époque actuelle. Mais en son absence, une mystérieuse et ravissante jeune fille est embauchée par Raizaher Mining. Forte et brillante, elle suit les traces de Ninomiya et s'impose rapidement dans l'entreprise. Son nom ? Mikoto Himeno. Mais son vrai nom de famille s'avère en fait être tout autre... Avec l'arrivée de la petite soeur, le monde parallèle d'Amulia plonge dans le chaos ! Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne !

Par Fabien Nabhan, Youhei Yasumura
Chez Editions Komikku

Auteur

Fabien Nabhan, Youhei Yasumura

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

The Dungeon of Black Company Tome 13

Youhei Yasumura trad. Fabien Nabhan

Paru le 02/10/2025

Editions Komikku

7,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782372879200
