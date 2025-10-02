The Dungeon of Black Company Tome 13

Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne ! Si tu veux survivre, travaille à en crever ! Après avoir réglé ses comptes avec Makina, Kinji Ninomiya retourne à l'époque actuelle. Mais en son absence, une mystérieuse et ravissante jeune fille est embauchée par Raizaher Mining. Forte et brillante, elle suit les traces de Ninomiya et s'impose rapidement dans l'entreprise. Son nom ? Mikoto Himeno. Mais son vrai nom de famille s'avère en fait être tout autre... Avec l'arrivée de la petite soeur, le monde parallèle d'Amulia plonge dans le chaos ! Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne !