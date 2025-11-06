Les anglicismes et nous

"C'est quoi déjà le mot en français ? " Qui ne s'est pas déjà posé cette question... De fait, les anglicismes envahissent notre quotidien, nos dictionnaires, notre langue. Je n'ai pourtant rien contre l'anglais. Rien du tout. Je suis simplement un amoureux de la diversité culturelle. Or, nous sommes en train de passer d'un échange jubilatoire avec les langues du monde à la domination d'une seule d'entre elles, avec un risque réel de standardisation et d'uniformisation. Le problème n'est pas seulement linguistique. Il est aussi social et politique. Car si l'anglais est souvent considéré comme la langue de la modernité, il peut être aussi perçu comme celle de l'impérialisme et d'un capitalisme sans foi ni loi. Journaliste à L'Express, Michel Feltin-Palas est l'auteur de la lettre d'information hebdomadaire "Sur le bout des langues" consacrée au français et aux langues de France. Amoureux éperdu des langues, il a notamment publié Sauvons les langues régionales et Cultivons la langue française aux éditions Héliopoles.