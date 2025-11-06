Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Notre corps

Judith Vernant, Juan Luis Arsuaga, Susana Cid

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
UN VOYAGE FASCINANT A TRAVERS L'HISTOIRE, L'ART, LA PHILOSOPHIE ET LA SCIENCE POUR NOUS AIDER A COMPRENDRE CE GRAND INCONNU QU'EST NOTRE CORPS. Au musée du Prado, un scientifique examine le Diadumène de Polyclète, un nu masculin, chef-d'oeuvre du classicisme. Sept millions d'années d'évolution se lisent dans l'anatomie de la statue... Dans la salle suivante se trouve une sculpture plus récente, la Vénus au dauphin, un nu féminin qui illustre la "règle" hellénistique de l'équilibre des proportions dans la beauté féminine. A travers l'observation du corps humain dans l'art et son expertise en paléontologie, Juan Luis Arsuaga nous invite à en découvrir les merveilles. A la fois oeuvre d'art et machine aux rouages mystérieux, notre organisme nous permet de parcourir des kilomètres, de danser, de tenir un stylo ou un pinceau, d'exprimer des émotions... Des orteils aux muscles du visage, l'auteur en explore les moindres recoins, nous racontant comment et pourquoi notre corps a évolué au fil des millénaires. Ce livre foisonnant n'est pas seulement un guide didactique, il invite aussi le lecteur à se regarder dans le miroir, à observer son corps pour ce qu'il est : un miracle de l'évolution. Paléoanthropologue de renom et spécialiste de l'étude de l'évolution, Juan Luis Arsuaga est professeur à l'université de Madrid, ancien membre du musée de l'Homme de Paris, et chargé de conférences au Collège universitaire de Londres. Il a notamment publié La Fabuleuse Histoire de la vie, préfacé par Yves Coppens (Alisio, 2021). Traduit de l'espagnol par Judith Vernant

Par Judith Vernant, Juan Luis Arsuaga, Susana Cid
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Judith Vernant, Juan Luis Arsuaga, Susana Cid

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre corps par Judith Vernant, Juan Luis Arsuaga, Susana Cid

Commenter ce livre

 

Notre corps

Juan Luis Arsuaga trad. Judith Vernant

Paru le 06/11/2025

568 pages

Leduc.s éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379354540
9782379354540
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.