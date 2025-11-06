UN VOYAGE FASCINANT A TRAVERS L'HISTOIRE, L'ART, LA PHILOSOPHIE ET LA SCIENCE POUR NOUS AIDER A COMPRENDRE CE GRAND INCONNU QU'EST NOTRE CORPS. Au musée du Prado, un scientifique examine le Diadumène de Polyclète, un nu masculin, chef-d'oeuvre du classicisme. Sept millions d'années d'évolution se lisent dans l'anatomie de la statue... Dans la salle suivante se trouve une sculpture plus récente, la Vénus au dauphin, un nu féminin qui illustre la "règle" hellénistique de l'équilibre des proportions dans la beauté féminine. A travers l'observation du corps humain dans l'art et son expertise en paléontologie, Juan Luis Arsuaga nous invite à en découvrir les merveilles. A la fois oeuvre d'art et machine aux rouages mystérieux, notre organisme nous permet de parcourir des kilomètres, de danser, de tenir un stylo ou un pinceau, d'exprimer des émotions... Des orteils aux muscles du visage, l'auteur en explore les moindres recoins, nous racontant comment et pourquoi notre corps a évolué au fil des millénaires. Ce livre foisonnant n'est pas seulement un guide didactique, il invite aussi le lecteur à se regarder dans le miroir, à observer son corps pour ce qu'il est : un miracle de l'évolution. Paléoanthropologue de renom et spécialiste de l'étude de l'évolution, Juan Luis Arsuaga est professeur à l'université de Madrid, ancien membre du musée de l'Homme de Paris, et chargé de conférences au Collège universitaire de Londres. Il a notamment publié La Fabuleuse Histoire de la vie, préfacé par Yves Coppens (Alisio, 2021). Traduit de l'espagnol par Judith Vernant