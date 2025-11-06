Voyages savants

Par le dialogue entre historiens et spécialistes de littérature, cet ouvrage fait le point sur l'étude des voyages producteurs de savoir à l'époque moderne et contemporaine. L'ouvrage met à disposition un double bilan historiographique sur l'étude des voyages : pour les approches littéraires et pour l'histoire des sciences, produit par des spécialistes reconnus de ces champs. Puis sont proposées plusieurs illustrations des approches novatrices mises en oeuvre dans chaque discipline aussi bien par la nouvelle génération de chercheurs que par des savants à la renommée internationale établie (Simon Schaffer), si bien qu'il constituera un point de référence pour son domaine.