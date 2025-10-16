Le Grand Oeuvre

Montréal, 1886. Pierre Moreau sait maintenant qui il estvraiment : Joseph-Bernard-Mathieu Leclair, dernier descendant de la lignée quigarde la clé menant à l'Argumentum. Cette clé, il l'a récupérée dans le cercueild'une religieuse, dans la crypte du couvent des S urs Grises. Elle prend laforme d'un médaillon portant une scène et des inscriptions. Elle lui a coûté soncousin Adrien, avec lequel il a grandi. Mais il ignore toujours la nature del'Argumentum la preuve vers lequel le médaillon doit le conduire et qu'il doitrécupérer pour sauver Julie. Tout au plus sait-il qu'il s'agit d'un objetconservé jadis par les chevaliers du Temple, et pour lequel le pape Clément V adétruit l'Ordre en 1307. Avec l'aide de Maurice Demers, Solomon Wolofsky, Barthélémy Perreault et Honoré Beaugrand, tous membres de l'Opus Magnum etdescendants de Templiers ayant échappé à la purge, il se lance dans une quêtehaletante dans les rues de Montréal. A