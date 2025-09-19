Inscription
#Roman francophone

Entre ombre et lumière

Olivier Gallais

ActuaLitté
Ce récit initiatique autobiographique retrace le chemin bouleversant d'un homme en recherche de sens, de guérison et de transcendance. Au fil des chapitres, le récit dévoile des rencontres mystérieuses, des révélations mystiques, et l'irruption progressive d'une conscience spirituelle insatiable. C'est une quête d'unité et de vérité qui s'opère. L'oeuvre trouve son ancrage dans l'incarnation ou l'amour, la paternité, les épreuves familiales deviennent des espaces d'intégration de l'éveil. Loin de se perdre dans l'abstraction, l'auteur propose un témoignage vivant et vibrant, où la spiritualité s'unit à l'ordinaire pour créer un chemin de réconciliation, de guérison et de transmission. Ce premier tome inaugure une saga spirituelle contemporaine, universelle, qui résonnera auprès des lecteurs en quête d'authenticité, d'élévation et de sens. Une invitation à se souvenir de qui nous sommes, et à marcher pleinement entre Ombre et Lumière.

Par Olivier Gallais
Chez Hello Editions

|

Auteur

Olivier Gallais

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Entre ombre et lumière

Olivier Gallais

Paru le 19/09/2025

108 pages

Hello Editions

16,90 €

ActuaLitté
9782386275661
© Notice établie par ORB
