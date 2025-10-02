Un empire, plusieurs langues

Cet ouvrage interdisciplinaire convoque la linguistique, l'histoire, l'archéologie et l'étude des textes littéraires et épigraphiques pour explorer les multiples facettes du plurilinguisme dans l'Empire romain au travers d'études de cas variés (Italie, Gaule, Afrique du Nord, Egypte, ...). Rome, en exerçant progressivement son imperium sur tout le monde méditerranéen, a connu une tension entre un idéal d'unité, dont le latin est le symbole et l'un des vecteurs, et la multiplicité des langues représentées dans les différentes régions conquises. Le présent ouvrage, fruit d'un colloque organisé à l'Université Paris Nanterre en 2023, illustre différents cas de figure, représentatifs des situations de plurilinguisme et ce dans les différents parties de l'imperium Romanum : Italie proprement dite, Gaule, Afrique du Nord, Egypte, Asie Mineure. Ils sont abordés dans une perspective pluridisciplinaire, sinon interdisciplinaire. On y découvre des pratiques variées liées au contact linguistique, dont hybridation graphique, plurilinguisme et code-switching.