Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Un empire, plusieurs langues

Etienne Wolff, Bernard Bortolussi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage interdisciplinaire convoque la linguistique, l'histoire, l'archéologie et l'étude des textes littéraires et épigraphiques pour explorer les multiples facettes du plurilinguisme dans l'Empire romain au travers d'études de cas variés (Italie, Gaule, Afrique du Nord, Egypte, ...). Rome, en exerçant progressivement son imperium sur tout le monde méditerranéen, a connu une tension entre un idéal d'unité, dont le latin est le symbole et l'un des vecteurs, et la multiplicité des langues représentées dans les différentes régions conquises. Le présent ouvrage, fruit d'un colloque organisé à l'Université Paris Nanterre en 2023, illustre différents cas de figure, représentatifs des situations de plurilinguisme et ce dans les différents parties de l'imperium Romanum : Italie proprement dite, Gaule, Afrique du Nord, Egypte, Asie Mineure. Ils sont abordés dans une perspective pluridisciplinaire, sinon interdisciplinaire. On y découvre des pratiques variées liées au contact linguistique, dont hybridation graphique, plurilinguisme et code-switching.

Par Etienne Wolff, Bernard Bortolussi
Chez Ausonius

|

Auteur

Etienne Wolff, Bernard Bortolussi

Editeur

Ausonius

Genre

Histoire antique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un empire, plusieurs langues par Etienne Wolff, Bernard Bortolussi

Commenter ce livre

 

Un empire, plusieurs langues

Etienne Wolff, Bernard Bortolussi

Paru le 02/10/2025

244 pages

Ausonius

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356136312
9782356136312
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.