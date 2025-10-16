L'esquisse de nous

" Nos lèvres se touchent, et tout disparaît autour : le froid, la neige qui tombe à l'extérieur, le monde entier, tout devient flou. Il n'y a plus que lui. " Pour Thomas, être invisible est presque un art de vivre. Noël, autrefois synonyme de magie, est devenu une période où il doit enfiler un masque, rentrer dans le moule et faire semblant. Mais cette année, tout pourrait changer... Par une nuit d'hiver, Liam, artiste au sourire contagieux, part en quête d'inspiration. Devant un décor féérique, son regard est captivé par un inconnu qui tente, sans grand succès, de se fondre dans le paysage. Ce garçon à l'aura discrète et insaisissable éveille en lui une irrésistible curiosité. Entre chocolats chauds, films de Noël et éclats de rire, une romance douce et réconfortante prend vie. A travers les confidences et la complicité, Thomas et Liam s'apprivoisent, s'épanouissent et se révèlent l'un à l'autre. Sous la magie des fêtes, cette romance queer célèbre l'acceptation de soi, le courage d'être pleinement qui l'on est et la beauté d'un amour sincère qui éclaire même les nuits les plus sombres.