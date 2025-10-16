Inscription
#Imaginaire

Le sang de Belle et autres contes mutants

Philippe Caza

Ce recueil réunit 17 contes illustrés, dans lesquels fantastique et science-fiction se télescopent joyeusement. Philippe Caza, qui est mondialement connu pour ses bandes dessinées et ses dessins animés, revisite avec humour et poésie quelques contes célèbres de la tradition et de la mythologie. Au fil des histoires, on trouve des aventures de Cléopâtre, d'Ulysse et de la déesse Gaïa, mais aussi de ces personnages oscillant entre mythes et simili réalité, comme Blanche-Neige, la Belle et la Bête, le Petit Chaperon Rouge, Elyse, princesse des jours aléatoires, ou Mary Shelley et son Frankenstein.

Par Philippe Caza
Chez Editions Arkuiris

Auteur

Philippe Caza

Editeur

Editions Arkuiris

Genre

Fantastique

Paru le 16/10/2025

