La Présidente

Dimanche 6 mai 2040, une jeune chinoise de 31 ans est élue présidente de la République française Elle s'appelle Jade, elle est née en Chine en 2009. Trente et un ans plus tard, elle préside aux destinées de la France. Comme une telle trajectoire a-t-elle été rendue possible ? Un tournant de l'histoire pour le moins vertigineux... et pourtant parfaitement plausible. Pour arriver à cet épilogue incroyable, José Frèches remonte à l'année 1981 - celle de l'élection en France de François Mitterrand et, en Chine, du règne sans partage de Deng Xiaoping. Une fresque foisonnante où les héros côtoient les grandes figures de l'actualité et où la fiction se déploie dans le réel. Grand romancier de la Chine, l'auteur a bourlingué dans les hautes sphères politiques et économiques, avant de prendre ses distances. Un regard de " repenti " qu'il met aujourd'hui au service d'une brillante tentative d'explication du monde. Un livre magistral, le roman d'une vie. " Dans ce livre, je n'ai rien esquivé de la violence du monde et de nos craintes face au changement du climat et à la montée des périls. Mais j'ai aussi imaginé une issue surprenante, peut-être plus heureuse qu'il n'y paraît... "