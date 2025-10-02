Inscription
#Album jeunesse

Pierre et le loup

Samantha Walshaw, Sergueï Prokofiev

Redécouvrez le chef-d'oeuvre de Prokofiev dans un livre musical magnifiquement illustré, qui fait dialoguer l'image, la musique et l'imaginaire des enfants. Ce livre musical invite les enfants à plonger dans l'univers enchanteur de Pierre et le Loup, le célèbre conte musical de Sergueï Prokofiev. Page après page, ils découvrent l'histoire grâce à 16 somptueuses double-pages illustrées, accompagnées d'extraits sonores qui mettent en valeur les instruments de l'orchestre et les personnages du conte. Chaque appui déclenche une séquence musicale soigneusement sélectionnée, permettant aux jeunes lecteurs d'associer visuellement et auditivement chaque protagoniste à son instrument - le canard au hautbois, le chat à la clarinette, Pierre aux cordes, et bien sûr, le loup aux cors. Pensé comme une véritable initiation à la musique classique, ce livre propose une expérience immersive et sensorielle qui plaira autant aux enfants qu'à leurs parents. C'est un support idéal pour les enseignants, bibliothécaires et médiateurs culturels, et un incontournable à proposer en librairie jeunesse, surtout à l'approche des fêtes ou des premières découvertes musicales.

Par Samantha Walshaw, Sergueï Prokofiev
Chez Thomas Jeunesse

|

Auteur

Samantha Walshaw, Sergueï Prokofiev

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Livres sonores

Commenter ce livre

 

Pierre et le loup

Samantha Walshaw, Sergueï Prokofiev

Paru le 10/10/2025

18 pages

Thomas Jeunesse

19,50 €

9782354817046
