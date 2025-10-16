Inscription

#Beaux livres

4096 Monstres

DGPH studio, Dgph

ActuaLitté
Essaie de penser à tous les monstres que tuconnais : peux-tu arriver à dix ? Et cent ? Et quatre mille quatre-vingt-seize ? Avec ce livre méli-mélo, tu pourras créer plus de monstres que tu ne l'as jamais imaginé. Il suffit de retourner les rabats et de mélanger un monstre avec un autre, en créant des combinaisons folles, non seulement avec les illustrations, mais avec les textes qui donneront vie à des noms et à des histoires incroyables. Le style inimitable du studio argentin DGPH réussit à rendre ce livre unique en son genre.

Par DGPH studio, Dgph
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

DGPH studio, Dgph

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres-jeux

Paru le 16/10/2025

32 pages

Nuinui jeunesse

16,90 €


