Multiplifastoche

Devenez champion des multiplications ! Imaginé par un professeur de mathématiques, ce jeu ludique et captivant transforme l'apprentissage des tables en une course effrénée vers le podium. Lancez les dés, multipliez et mémorisez tout en vous amusant - un outil idéal pour les familles et les enseignants, favorisant l'autonomie et la maîtrise des calculs. 1. Un concept pédagogique et ludique : Conçu par un professeur de mathématiques, ce jeu transforme l'apprentissage des tables de multiplication en un défi amusant et motivant. Chaque lancer de dés invite à un calcul rapide pour avancer sur le plateau, rendant la mémorisation active et dynamique. 2. Un outil pour l'autonomie et la confiance en soi : En jouant, les enfants développent des réflexes de calcul mental, gagnent en assurance et améliorent leurs compétences de manière progressive. Le format compétitif avec podium et médailles stimule l'envie de progresser tout en valorisant les efforts. 3. Parfait pour la maison et la classe : Que ce soit en famille ou en contexte scolaire, le jeu s'adapte aux différents environnements d'apprentissage. Les enseignants peuvent l'utiliser comme support pédagogique, tandis que les parents apprécient son aspect ludique pour des moments de partage et d'apprentissage. 4. Un coffret complet et attractif : Le coffret propose tout le nécessaire pour des parties pleines de suspense : un plateau coloré, des dés, et des médailles pour récompenser les vainqueurs. Un produit clé en main, idéal pour enrichir les rayons de jeux éducatifs. 5. Un produit à forte demande : Les jeux éducatifs connaissent une demande croissante, notamment pour les matières fondamentales comme les mathématiques. Ce jeu répond parfaitement aux attentes des familles et des professionnels de l'éducation en quête de supports ludiques et efficaces. 6. Un atout pour les points de vente : Facile à présenter grâce à son packaging attrayant et son concept clair, il attire autant les parents que les enseignants. De plus, il bénéficie d'un excellent potentiel de bouche-à-oreille et de recommandations pédagogiques.