Super pop-up Bébés animaux

Tendresse et émerveillement au rendez-vous avec ce livre plein de douceur ! Les bébés animaux du monde entier prennent vie dans 8 adorables pop-up : lionceaux, oursons, éléphanteaux, chats, chiens et bien d'autres encore ! Un univers enchanteur à explorer avec les plus petits. Ce livre magique invite les jeunes lecteurs à découvrir les plus adorables bébés animaux du monde entier, grâce à 8 pop-up en 3D qui font surgir ces créatures mignonnes à chaque page. En suivant les petits animaux dans leurs habitats naturels, les enfants en apprendront plus sur leur mode de vie, leur alimentation et leurs jeux.