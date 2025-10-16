Inscription
#Album jeunesse

Super pop-up Bébés animaux

David Hawcock

ActuaLitté
Tendresse et émerveillement au rendez-vous avec ce livre plein de douceur ! Les bébés animaux du monde entier prennent vie dans 8 adorables pop-up : lionceaux, oursons, éléphanteaux, chats, chiens et bien d'autres encore ! Un univers enchanteur à explorer avec les plus petits. Ce livre magique invite les jeunes lecteurs à découvrir les plus adorables bébés animaux du monde entier, grâce à 8 pop-up en 3D qui font surgir ces créatures mignonnes à chaque page. En suivant les petits animaux dans leurs habitats naturels, les enfants en apprendront plus sur leur mode de vie, leur alimentation et leurs jeux.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Super pop-up Bébés animaux

David Hawcock

Paru le 16/10/2025

20 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

ActuaLitté
9782889574599
© Notice établie par ORB
