#Roman francophone

On ne naît pas mec

Shyle Zalewski, Daisy Letourneur

ActuaLitté
Pourquoi parler encore des mecs ? On parle beaucoup d'hommes, mais plus rarement des hommes. On parle d'individus en particulier, bien peu de la classe des hommes dans son ensemble. Alors, si nous tournons le regard féministe vers les hommes, que voyons-nous ? Soudain, on comprend comment les hommes sont construits et combien les histoires qu'on se raconte sur la " nature masculine " se révèlent mensongères. On voit que l'amour des hommes pour les femmes n'est pas vraiment un cadeau et que, de toute façon, ils préfèrent les hommes. Daisy Letourneur est une femme blanche, trans et lesbienne et son point de vue n'est pas moins neutre qu'un autre. Avec Shyle Zalewski, ils vont recourir à des histoires, des théories et des schémas inattendus pour vous faire poser un nouveau regard sur les hommes et peut-être sur vous-même.

Par Shyle Zalewski, Daisy Letourneur
Chez Steinkis

|

Auteur

Shyle Zalewski, Daisy Letourneur

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

On ne naît pas mec

Shyle Zalewski, Daisy Letourneur

Paru le 13/11/2025

Steinkis

22,00 €

ActuaLitté
