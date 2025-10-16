Inscription
#Roman francophone

La Quête de Juliàn

Gilbert Jourdan

ActuaLitté
Que vient faire ici ce gringo ? Il vient dedébarquer d'un collectivo en provenance de l'aéroport avec son sac de grossetoile jaune en bandoulière, il se débrouille à peine en espagnol et le peu qu'ilbaragouine sent le " françèsA ", mais un francès qui ne serait pas de France. Son passeport m'apprend qu'il vient de Belgique, de la partie Sud du pays quiparle francès. Il a l'air à la fois complètement égaré et aux anges. Les cachets du passeport me disent qu'il voyage depuis deux jours, qu'il estpassé par New York. Et lui me précise qu'il a fait escale à Washington DC, puisà Dallas, qu'il vient à peine de débarquer et qu'il a fait sa réservation àl'Office du tourisme de l'aéroport où il a expressément demandé une chambre dansun hôtel de la vieille ville, au plus près du zócalo ! Il n'est pas habillécomme un touriste et son bagage tient plutôt du balichon. Une espèce de routard, mais pas errant. On sent qu'il sait où il va, qu'il est comme " habitéA " par cequ'il cherche. Il me dit qu'il est là pour un certain temps, qu'ilveut visiter le pays pendant au moins deux mois, et le cordon autour de son coume donne à penser qu'il conserve le pactole nécessaire à son projet dans unebourse pectorale à même la peau. Il paraît fatigué (il encaisse à la fois leseffets du décalage horaire et ceux de l'altitude : cocktail radical qui sapehabituellement les défenses des Européens à leur arrivée), mais il émane de luiune espèce de fièvre, d'impatience fébrilement contenue. Mais quevient-il faire ici, à l'hôtel IsabelA ?

Par Gilbert Jourdan
Chez Editions Samsa

|

Auteur

Gilbert Jourdan

Editeur

Editions Samsa

Genre

Littérature française

La Quête de Juliàn

Gilbert Jourdan

Paru le 23/10/2025

284 pages

Editions Samsa

26,00 €

ActuaLitté
9782875935960
