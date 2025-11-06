Inscription
#Roman francophone

Sex in Paris

Octavie Delvaux

ActuaLitté
10 ans après Sex in the Kitchen , best-seller de la Musardine, Octavie Delvaux reprend les aventures de ses héroïnes endiablées, dans une comédie érotique et romantique totalement débridée ! Charlotte, influenceuse culinaire star, pensait mener une vie bien rangée, consacrée à ses recettes véganes et son projet de bébé avec Benjamin. Raté. La voilà embarquée dans un projet de restaurant par Philippe Jimenez, chef étoilé grande gueule, et son fils, l'indomptable et irrésistible Vic. Et quand ça chauffe en cuisine, ça déborde aussi dans les chambres : Charlotte devra jongler entre ses fourneaux, ses hormones et son couple à sauver. Heureusement, elle peut compter sur son duo d'amies explosives : Déborah, l'ex-dominatrice devenue maman, et Morgane, fausse bourgeoise mais vraie experte en frasques clandestines. Au menu ? Confidences trash, plans tordus et galipettes décoiffantes. Une comédie érotique aussi relevée qu'un piment oiseau, à savourer sans tablier. Dix ans après Sex in the Kitchen , Octavie Delvaux retrouve ses héroïnes déjantées, qui n'ont rien perdu de leur mordant ni de leur imagination.

Par Octavie Delvaux
Chez La Musardine

|

Auteur

Octavie Delvaux

Editeur

La Musardine

Genre

Littérature érotique

Sex in Paris

Octavie Delvaux

Paru le 06/11/2025

La Musardine

19,00 €

ActuaLitté
9782364906815
