#Roman francophone

Les amis sont des bêtes ordinaires

Yves-William Delzenne

ActuaLitté
J'étais venu à Dunkerque pour un Guido Reni. Comment un teltableau avait-il pu échouer à Dunkerqueâ¯? Il est vrai qu'on peut tout trouverdans un port, un port comme celui-là, même s'il en est de plus ténébreux. Onpeut aussi tout espérer de la collection patiemment amassée d'un industriel duNord, mais le vendeur n'était pas un industriel, seulement un marchand, pas mêmeun petit antiquaire, plutôt un brocanteur. Le tableau ne m'avait tout d'abordpas fort convaincu. On me l'avait présenté dans une mauvaise lumière et sonpropriétaire m'avait paru suspectâ¯ : un vieil homme maniéré, peut-êtreargentin, au regard trouble de consommateur d'opium. Je m'étais demandé ce quiavait pu conduire cet homme d'un âge certain à ressembler à ce masque fardé surfond de rides, sous une calotte de cheveux faussement blonds, une écharpe desoie rouge à motifs vert et jaune nouée dans l'encolure d'un veston avachi develours noir. Veston porté sur un maillot de corps et un pantalon de cotonblanc, d'ailleurs défraîchi.

Par Yves-William Delzenne
Chez Editions Samsa

|

Auteur

Yves-William Delzenne

Editeur

Editions Samsa

Genre

Littérature française

Les amis sont des bêtes ordinaires

Yves-William Delzenne

Paru le 23/10/2025

150 pages

Editions Samsa

20,00 €

ActuaLitté
9782875935946
© Notice établie par ORB
