Les amis sont des bêtes ordinaires

J'étais venu à Dunkerque pour un Guido Reni. Comment un teltableau avait-il pu échouer à Dunkerqueâ¯? Il est vrai qu'on peut tout trouverdans un port, un port comme celui-là, même s'il en est de plus ténébreux. Onpeut aussi tout espérer de la collection patiemment amassée d'un industriel duNord, mais le vendeur n'était pas un industriel, seulement un marchand, pas mêmeun petit antiquaire, plutôt un brocanteur. Le tableau ne m'avait tout d'abordpas fort convaincu. On me l'avait présenté dans une mauvaise lumière et sonpropriétaire m'avait paru suspectâ¯ : un vieil homme maniéré, peut-êtreargentin, au regard trouble de consommateur d'opium. Je m'étais demandé ce quiavait pu conduire cet homme d'un âge certain à ressembler à ce masque fardé surfond de rides, sous une calotte de cheveux faussement blonds, une écharpe desoie rouge à motifs vert et jaune nouée dans l'encolure d'un veston avachi develours noir. Veston porté sur un maillot de corps et un pantalon de cotonblanc, d'ailleurs défraîchi.