Sociologie du vélo

David Sayagh

A la croisée de défis écologiques, sanitaires et économiques, le vélo occupe aujourd'hui une place centrale dans le débat public. Ses enjeux sociaux restent pourtant méconnus ou négligés. Comment les différentes pratiques et significations du vélo sont-elles reliées ? Dans quelle mesure sont-elles influencées par les inégalités qui traversent la société tout en contribuant à les façonner ? Après avoir montré comment le vélo est à la fois révélateur et moteur des transformations sociales, cet ouvrage explore la complexité des imbrications entre les multiples formes de pratiques. Il explicite ensuite en quoi ces dernières sont socialement situées et influencées par la famille, les pairs, les objets, les sports, les médias, les institutions, les religions et les territoires. Tout en analysant comment les pratiques participent à (re)produire les rapports de pouvoir, il montre dans quelle mesure elles reposent et agissent sur les rapports au corps, au sport, à la santé, à l'espace, au temps, à la mobilité et à l'écologie.

Par David Sayagh
Chez La Découverte

Auteur

David Sayagh

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

Sociologie du vélo

David Sayagh

Paru le 02/10/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

9782348081804
