Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'arbre, l'ami de Fontainebleau

Albertine Gentou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Evoquer l'arbre, les arbres, les forêts, en particulier celle de Fontainebleau, signifie prêter allégeance à la Nature selon Albertine Gentou. Faire émerger le lien qui unit l'Homme à la Terre par l'intercession du végétal et de ses représentants les plus puissants, les arbres, tel est le dessin de l'auteure. Les forêts, les poumons de la planète, ont plus que jamais pour mission de participer à cet effort d'oxygénation et de protection au sens global du terme. Ainsi l'océan végétal de Fontainebleau tient un rôle identique à l'orée de la mégalopole parisienne. Mais pas seulement, car à l'heure de l'hyper connexion, se ressourcer en pleine nature devient une priorité afin de rétablir en nous une respiration apaisée, et par cette respiration, reprendre un dialogue avec le monde et notre environnement. C'est dans cet esprit qu'est né cet ouvrage, pour rendre grâce à la beauté du monde et entretenir ce désir de le préserver, et cela avec les belles aquarelles qui l'illustrent. SOMMAIRE Préface d'Hélène Maggiori Avant-propos . Au coeur du coeur . Origine . Les forêts sur la planète . Les forêts en France . La forêt dite de Fontainebleau L'arbre, un être vivant . L'intelligence de l'arbre . La vie d'une plante et d'un arbre . L'arbre jumeau de l'être humain . La métaphore de la famille, ses branches et ses ramifications . Vivre ensemble en bonne intelligence Les arbres et les végétaux à travers les siècles . L'arbre le plus original du monde : le baobab . L'arbre et ses utilisations abusives En marge de la forêt bellifontaine . L'arbre en poésie . Les Fées dans la forêt des légendes . La forêt vue par les écrivains . La forêt vue par les peintres . La forêt vue par le poète baliseur Denecourt . La forêt vue par 3 femmes d'exception : George Sand, Rosa Bonheur, Alice Guy L'arbre de vie, source de vitalité

Par Albertine Gentou
Chez Puits Fleuri

|

Auteur

Albertine Gentou

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Arbres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'arbre, l'ami de Fontainebleau par Albertine Gentou

Commenter ce livre

 

L'arbre, l'ami de Fontainebleau

Albertine Gentou

Paru le 16/10/2025

Puits Fleuri

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782867397868
9782867397868
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.