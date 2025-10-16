L'arbre, l'ami de Fontainebleau

Evoquer l'arbre, les arbres, les forêts, en particulier celle de Fontainebleau, signifie prêter allégeance à la Nature selon Albertine Gentou. Faire émerger le lien qui unit l'Homme à la Terre par l'intercession du végétal et de ses représentants les plus puissants, les arbres, tel est le dessin de l'auteure. Les forêts, les poumons de la planète, ont plus que jamais pour mission de participer à cet effort d'oxygénation et de protection au sens global du terme. Ainsi l'océan végétal de Fontainebleau tient un rôle identique à l'orée de la mégalopole parisienne. Mais pas seulement, car à l'heure de l'hyper connexion, se ressourcer en pleine nature devient une priorité afin de rétablir en nous une respiration apaisée, et par cette respiration, reprendre un dialogue avec le monde et notre environnement. C'est dans cet esprit qu'est né cet ouvrage, pour rendre grâce à la beauté du monde et entretenir ce désir de le préserver, et cela avec les belles aquarelles qui l'illustrent. SOMMAIRE Préface d'Hélène Maggiori Avant-propos . Au coeur du coeur . Origine . Les forêts sur la planète . Les forêts en France . La forêt dite de Fontainebleau L'arbre, un être vivant . L'intelligence de l'arbre . La vie d'une plante et d'un arbre . L'arbre jumeau de l'être humain . La métaphore de la famille, ses branches et ses ramifications . Vivre ensemble en bonne intelligence Les arbres et les végétaux à travers les siècles . L'arbre le plus original du monde : le baobab . L'arbre et ses utilisations abusives En marge de la forêt bellifontaine . L'arbre en poésie . Les Fées dans la forêt des légendes . La forêt vue par les écrivains . La forêt vue par les peintres . La forêt vue par le poète baliseur Denecourt . La forêt vue par 3 femmes d'exception : George Sand, Rosa Bonheur, Alice Guy L'arbre de vie, source de vitalité