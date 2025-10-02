Inscription
#Beaux livres

Approche sémiologique de la gastronomie

Kilien Stengel, Jean-Jacques Boutaud

La gastronomie est un univers foisonnant où chaque mets, ustensile ou rituel est un signe porteur de sens. De l'analyse profonde des intitulés de plats à la poésie des saveurs invisibles, en passant par l'imaginaire d'un langage de la table, cet ouvrage explore comment les symboles de la nourriture parlent. Il décrypte l'alchimie du sens, invitant le lecteur à un voyage sémiotique en terres gastronomiques pour mieux comprendre la cuisine à travers ses représentations. Finalement, si la nourriture parlait, elle révèlerait les symboliques culinaires et l'esprit des aliments.

Par Kilien Stengel, Jean-Jacques Boutaud
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Kilien Stengel, Jean-Jacques Boutaud

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais - Témoignages

