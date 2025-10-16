Depuis toujours, le tintement des cloches rythme la vie dans les alpages. Mais cet été-là, la révolte gronde : Rebelle la vache refuse de porter sa cloche ! Petit à petit, la grève des cloches se répand dans toute la montagne. Pierre le berger s'arrache les cheveux : sans cloche, comment retrouver les vaches perdues ? Comment secourir les vaches blessées ? Une histoire d'amour entre les animaux et les hommes à raconter aux enfants dès 2 ans. Les auteures : Noémie Collet (textes) a déjà publié "Gamine dans les alpages" à la Fontaine de Siloé. Elle s'est associée avec Noémie Pairault (illustrations) pour ce nouveau projet d'album.