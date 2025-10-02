Autorités administratives et cérémonies publiques au Cameroun

Le présent opuscule se propose de rappeler les principes et règles qui permettent d'organiser efficacement les cérémonies publiques au Cameroun. Le lecteur y trouvera deux innovations majeures. Tout d'abord le centre d'intérêt : les manifestations publiques qui se déroulent dans les arrondissements, les départements et les régions. Ensuite, les développements sur le cérémonial militaire considéré jusqu'à présent comme la chasse gardée des cadres des forces de défense. En effet, lors des cérémonies les plus solennelles, les honneurs sont rendus par les troupes. C'est en ce sens que les articulations entre protocole civil et protocole militaire ont été mises en perspective. D'une manière générale, l'ensemble des questions examinées dans ce livre est analysé par un briscard de l'administration préfectorale et illustré par des exemples tirés de l'expérience d'autorités administratives, de magistrats municipaux et de hauts responsables du ministère en charge de l'Administration territoriale.