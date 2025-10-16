Happy culture

Et si la vie nous était un vaste terrain de jeux ? Et si l'on décidait soudain de laisser choir, un joyeux matin, comme on se défait d'un gros sac de patates brun, toute notion de lourdeur ? Et si la douceur, la poésie, la fantaisie, le second degré se faisaient notre boussole lumineuse, traçant le sillon de notre cheminement intérieur ? Pour mieux en éclairer, fleurir, colorer, vivifier, emmieller l'extérieur ? Voilà ce vers quoi tend ce drôle de grimoire relié... la légèreté, la sérénité, le feu, la folie douce, une certaine culture de la lumière, où l'extraordinaire niché au sein de l'ordinaire se révèle de lui-même... avec une merveilleuse facilité. Prêts ? A l'abordage ! Foncez ! (Et surtout, savourez ! )