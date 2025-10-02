Inscription
#Beaux livres

Xavier Dolan, la folie des passions

Jean-Max Méjean, Shiva Fouladi

ActuaLitté
Lorsque Xavier Dolan fait son apparition à Cannes pour la 41e Quinzaine des Réalisateurs en 2009, les critiques décèlent en lui un talent prometteur, certains allant jusqu'à évoquer un Rimbaud du 7e art, impression renforcée parla fougue poétique et l'audace de son premier film, J'ai tué ma mère. Avec ce livre collectif, nous n'avons pas la prétention de donner toutes les clés pour comprendre cet enfant intranquille du cinéma, les hauts et les bas de sa carrière. Nous avons voulu rester objectifs et rendre un réel hommage au talent d'un jeune réalisateur récompensé depuis presque vingt ans, mais assez peu analysé par les universitaires ou les critiques. Notre but est donc de combler ce manque, de revenir sur la grammaire dolanienne, de proposer un ouvrage de référence sur le travail de Xavier Dolan et de permettre aux lecteurs de (re)découvrir son oeuvre. Ses huit longs métrages, sa série et ses clips méritent d'être étudiés précieusement, individuellement, et comme un ensemble.

Par Jean-Max Méjean, Shiva Fouladi
Editions L'Harmattan

|

Auteur

Jean-Max Méjean, Shiva Fouladi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Cinéastes, réalisateurs

Xavier Dolan, la folie des passions

Jean-Max Méjean, Shiva Fouladi

Paru le 02/10/2025

128 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

ActuaLitté
9782336557274
