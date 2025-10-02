Manager sans détruire

Et si l'entreprise pouvait croître sans broyer les hommes ? Et si diriger signifiait faire grandir plutôt qu'écraser ? Cet ouvrage dénonce les échecs managériaux liés non à l'incompétence, mais à l'autoritarisme, l'ego et les cultures toxiques. Il plaide pour un management profondément humain, éthique et durable. Ce livre n'est pas un manuel de recettes, mais un manifeste nourri d'expérience, de terrain et de réflexion. Il propose une posture nouvelle : celle du manager-jardinier, qui cultive les talents, écoute, éveille et construit sur le long terme. Dirigeants, jeunes leaders, formateurs ou entrepreneurs y trouveront des outils concrets, des principes essentiels et des repères pour concilier performance et bienveillance, exigence et humanité.