#Essais

Mon grimoire sacré

Assiha

ActuaLitté
Un grimoire superbement illustré pour plonger dans la sagesse millénaire des prières et des rituels ancestraux afin d'enrichir et de transformer votre quotidien. La pratique sacrée des prières et des rituels est une invitation à vivre votre spiritualité au quotidien et à nourrir votre âme... Grâce à ce grimoire sacré, explorez les vies fascinantes des saints, ces êtres de lumière qui, à travers leurs actions et leurs miracles, continuent d'influencer notre monde spirituel. Leur présence n'est pas seulement un héritage historique ; elle est un guide puissant qui traverse les âges, offrant réconfort et protection à ceux qui font appel à eux. Au fil des pages, vous apprendrez à invoquer les saints pour qu'ils intercèdent en votre faveur, à utiliser des prières spécifiques pour soulager vos maux, et à pratiquer des rituels qui peuvent transformer votre énergie et vos relations. Chaque prière est une vibration, chaque rituel un mouvement de l'âme vers une forme de guérison ou de libération.

Par Assiha
Chez Exergue

|

Auteur

Assiha

Editeur

Exergue

Genre

Incantations magiques

Mon grimoire sacré

Assiha

Paru le 06/11/2025

292 pages

Exergue

22,90 €

ActuaLitté
9782361889739
