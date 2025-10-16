Inscription
Calendrier de l'Avent Les P'tites Poules

Dragon d'or, Pkj

Inédit : le calendrier de l'Avent officiel des P'tites Poules ! Voici le cadeau parfait pour les fans de Carmen, Carmelito, Belino et les autres ! Jusqu'à Noël, 24 pochettes remplies de surprises sont à découvrir : mini-livres, stickers, coloriages, cartes à gratter, badge, magnet... des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans ! Le calendrier indispensable pour attendre Noël avec ses P'tites Poules préférées ! Pour s'amuser encore plus avec Les P'tites Poules , à découvrir aussi : les jeux de cartes comme Mon p'tit jeu et les Cocoricartes à gratter !

Par Dragon d'or, Pkj
Chez Les Livres du Dragon d'Or

Auteur

Dragon d'or, Pkj

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

calendrier de l'avent

Calendrier de l'Avent Les P'tites Poules

Dragon d'or, Pkj

Paru le 16/10/2025

Les Livres du Dragon d'Or

19,95 €

9782821219076
