Calendrier de l'Avent Les P'tites Poules

Inédit : le calendrier de l'Avent officiel des P'tites Poules ! Voici le cadeau parfait pour les fans de Carmen, Carmelito, Belino et les autres ! Jusqu'à Noël, 24 pochettes remplies de surprises sont à découvrir : mini-livres, stickers, coloriages, cartes à gratter, badge, magnet... des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans ! Le calendrier indispensable pour attendre Noël avec ses P'tites Poules préférées ! Pour s'amuser encore plus avec Les P'tites Poules , à découvrir aussi : les jeux de cartes comme Mon p'tit jeu et les Cocoricartes à gratter !