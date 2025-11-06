Inscription
#Roman francophone

Ce que les femmes font à la poésie

Collectif, Fabrice Thumerel

Fabrice Thumerel pose trois questions : Aujourd'hui, que font les femmes à la poésie ? Est-ce à dire qu'un #MeToo dans le monde la poésie serait nécessaire ? En quoi peut consister cette " langue / introuvable " qui serait celle des femmes selon Liliane GiraudonA ? Vont répondre 15 autrices de poésie parmi lesquelles Liliane Giraudon, Séverine Daucourt, Elsa Boyer, Laure Gauthier, Sandra Moussempès, Virginie Poitrasson ou encore Marina Skalova... . Des textes inédits de chacune des poètes sont aussi présentés. Livre sur la poésie, mais aussi texte féministe.

Par Collectif, Fabrice Thumerel
Chez Editions Lanskine

|

Auteur

Collectif, Fabrice Thumerel

Editeur

Editions Lanskine

Genre

Poésie

Ce que les femmes font à la poésie

Fabrice Thumerel

Paru le 06/11/2025

184 pages

Editions Lanskine

14,00 €

ActuaLitté
9782359631739
