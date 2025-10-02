Inscription
Le cancer en Tunisie

Sofiane Bouhdiba

Le cancer est la première cause de mortalité en Tunisie, devançant le diabète et les maladies cardiovasculaires. Dans cet ouvrage, accessible à tous, le professeur Sofiane Bouhdiba n'ambitionne pas simplement de décrire l'épidémiologie du cancer en Tunisie, mais plutôt d'analyser le plus finement possible les déterminants socioculturels du phénomène, et notamment la nature de la souffrance des personnes touchées d'une manière ou d'une autre par la terrible maladie, dans un contexte arabo-musulman émancipé, comme c'est le cas en Tunisie.

Par Sofiane Bouhdiba
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Sofiane Bouhdiba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Psychologie de la santé

Le cancer en Tunisie

Sofiane Bouhdiba

Paru le 02/10/2025

236 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

9782336548043
© Notice établie par ORB
