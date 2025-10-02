Le cancer en Tunisie

Le cancer est la première cause de mortalité en Tunisie, devançant le diabète et les maladies cardiovasculaires. Dans cet ouvrage, accessible à tous, le professeur Sofiane Bouhdiba n'ambitionne pas simplement de décrire l'épidémiologie du cancer en Tunisie, mais plutôt d'analyser le plus finement possible les déterminants socioculturels du phénomène, et notamment la nature de la souffrance des personnes touchées d'une manière ou d'une autre par la terrible maladie, dans un contexte arabo-musulman émancipé, comme c'est le cas en Tunisie.