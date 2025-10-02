Inscription
#Essais

Figures de l'enfance et de la parentalité sous le signe de l'addiction

Teresa Esquivel

Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau sur les facteurs susceptibles d'influencer les parents en situation d'addiction et les incidences sur leurs enfants. Il est le fruit d'une réflexion et d'une expérience clinique de plusieurs années et s'articule autour de deux axes ? : -? Figures de la parentalité dans un contexte d'addiction. -? Naître et grandir avec des parents en situation d'addiction. Il s'appuie sur une analyse critique de la littérature ainsi que sur des rencontres cliniques et des témoignages. Les modalités d'accompagnement et de soins sont également exposées et discutées. Il s'inscrit dans l'esprit d'un dialogue interdisciplinaire, à l'intersection de la clinique complexe des addictions avec l'évolution du "? faire famille ? " dans les sociétés contemporaines. Sans éluder les difficultés et les impasses, ce travail invite à se décentrer de l'addiction parentale en tant que facteur de risque pour l'enfant et envisage la parentalité comme un possible vecteur de changement du fonctionnement addictif.

Par Teresa Esquivel
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Teresa Esquivel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

Figures de l'enfance et de la parentalité sous le signe de l'addiction

Teresa Esquivel

Paru le 02/10/2025

148 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

