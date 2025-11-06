Inscription
#Beaux livres

Alès d'antan

Valérie Alamo

ActuaLitté
Près de 200 cartes postales anciennes d'Alès à la Belle Epoque. Regroupant près de 200 cartes postales anciennes, Alès d'antan propose de plonger au coeur de la cité à la Belle Epoque. L'ouvrage est construit autour de 3 chapitres géographiques : La ville historique, La rive gauche et La rive droite, suivis d'une partie racontant le quotidien et l'art de vivre des Alésiens à la Belle Epoque. L'iconographie, issue des archives municipales d'Alès, rassemble les plus belles cartes d'Alès et accompagne les riches textes de Valérie Alamo.

Par Valérie Alamo
Chez HC Editions

|

Auteur

Valérie Alamo

Editeur

HC Editions

Genre

Languedoc-Roussillon

Retrouver tous les articles sur Alès d'antan par Valérie Alamo

Commenter ce livre

 

Alès d'antan

Valérie Alamo

Paru le 06/11/2025

HC Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782357209268
© Notice établie par ORB
