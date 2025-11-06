Près de 200 cartes postales anciennes d'Alès à la Belle Epoque. Regroupant près de 200 cartes postales anciennes, Alès d'antan propose de plonger au coeur de la cité à la Belle Epoque. L'ouvrage est construit autour de 3 chapitres géographiques : La ville historique, La rive gauche et La rive droite, suivis d'une partie racontant le quotidien et l'art de vivre des Alésiens à la Belle Epoque. L'iconographie, issue des archives municipales d'Alès, rassemble les plus belles cartes d'Alès et accompagne les riches textes de Valérie Alamo.